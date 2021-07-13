Отключения света ожидаются в трёх секторах столицы

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“Premier Energy Distribution” сообщает, что 13 июля будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии.

Без света окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Центр:

ул. 31 Августа 94-108, 137-139, 151-153, A. Коробчану 11-19, 16-26, П. Мовилэ 2-14, 17-27, 9999, С. Лазо 11-19, 34, Штефана чел Маре 115-149, 180, 999 – с 09:00 до 17:00; ул. А. Плэмэдялэ 4, 84/1, 84A, 86, 111, 113/1, 113B, 119, Г. Александреску 999, М. Чеботарь 1-5, 4, M. Когэлничану 83-87, Сф. Цэрий 1-3, 4-8 – с 09:00 до 17:00.

Сектор Чеканы:

ул. М. Драган 20/1 – с 09:15 до 18:00.

Сектор Рышкановка:

ул. А. Сахарова 1, 2, 4, 5, Д. Рышкану 9A, 11, 11/2, 31/3, 35/3, Н. Димо 2, 3/1, 4/1, 8, 10, 12, Т. Владимиреску 16, 18 – с 14:00 до 18:00; ул. Барьера Орхей 1-7, 6-22, Будэй 2, К. Орхеюлуй 39-51, 59-69, 9999, Подгоренилор 12-14, 17-19, 36, Поштей 1-33, 2-54, Путней 2-8, 5-9, 59, бул. Ренаштерий 999, Кэрэушилор 1-7, 2-18, Дойна 10-46, 21-53, Дубэсарь 4-12 – с 09:15 до 17:00. ул. Аэродромулуй 5, 7/2, 7/3, 11, 11/1, 11/2, пер. Аэродромулуй 11, A. Дога 2/1, 13, 19/1, 21, 9001, Ница Флорика 2, 2/1, 7, 7/1, Пьетрэрией 19, 19A, бул. Ренаштерий 14, 16, 16 блок 1A, 1B, 20 – с 10:30 до 17:00. ул. Н. Димо 1/1, Б. Воевод 2A – с 09:30 до 17:30.

Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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