Отключения света ожидаются в трёх секторах Кишинёва

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“Premier Energy Distribution” сообщает, что 10 мая будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии.

Без света окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

ул. Албица, 1-9, 6-12, 38, Косашилор, 1-7, 2-4, Дечембриштилор, 54, Леушень, 1-11, 2-16, Мунчешть, 263-271, 404, Подул де Флорь, 1-17, 2-28, С. Мурафа, 39-51, 44-56, В. Быкулуй, 999 – с 13:00 до 17:00;

бул. Дачия, 149/6 – с 10:45 до 11:40.

Сектор Буюканы:

ул. Г. Топырчану, 1-25, 2-20, И. Некулче, 13-55, 14-28, Шт. Няга, 70, пер. Шт. Няга, 11, В. Белинского, 60 – с 11:05 до 19:00.

Сектор Центр:

ул. А. чел Бун, 91-109, 96, 126-132, Колумна, 128-130, М. Чеботарь, 65-67 – с 11:00 до 18:00.

ул. А. Крихан, 1-9, 4-10, Дымбулуй, 27-43, 28-54, Лакулуй, 1-27, 6-22, 32, пер. Лакулуй, 4, В. Дическу, 4-42, 5-27 – с 12:00 до 17:00.

Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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