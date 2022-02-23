Отключения света ожидаются в четырёх столичных секторах

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“Premier Energy Distribution” сообщает, что 23 февраля будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии.

Без света окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

ул. Ботаника Веке 5-39, 9999, Куза-Водэ 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, И. Жумати 4-18, Поамей 1, 3, 3A, Помпиерилор 2, 12, 13, 14, 14/2A, 16, 16/2, 18, 18/1, 18/2, 19, 20, Сармизегетуса 18, 18/3, 18/6, 20, 20A, 20/2, 24, 24/1, 33, 33/2, 35, 35/1, 48/8 – с 09:00 до 17:00;

ул. Сармизегетуса 109 – с 09:30 до 17:30.

Сектор Центр:

ул. Жубилеулуй 23-39, 24-38 – с 09:20 до 17:20.

ул. К. Брынкуш 146 – с 09:30 до 17:00.

Сектор Чеканы:

ул. И. Репин 1-19, 2-10, Н. Григореску 1-9, 2-18, Узинелор 162, Отоваска 1-11, 10, П. Ыналт 22/1 – с 09:10 до 17:00.

Сектор Рышкановка:

ул. Б. Воевод 2, пер. 2 Аэродромулуй 2 – с 09:30 до 17:00.

ул. Албишоара 80/7 – с 10:00 до 14:00.

ул. К. Пушкин 18, 18/1, 20, 20/1 – с 13:00 до 17:00.

ул. К. Пушкин 16/1 – с 09:00 до 13:00.

Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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