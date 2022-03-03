Отключения света ожидаются в четырёх секторах столицы

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“Premier Energy Distribution” сообщает, что 3 марта будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии.

Без света окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

ул. Теилор, 6, п. 1-4 – с 09:30 до 17:00.

Сектор Буюканы:

бул. Алба-Юлия, 89/1 – с 09:00 до 16:50;

ул. Дурлешть, 9999, Хынчешть, 9999 – с 10:00 до 16:00.

Сектор Центр:

ул. Академией, 3/4, Хынчештское шоссе, 61, Миорица, 3/1, 3/2, 3/3, 3/5, 3/12, 7/1, 44, Спрынченоая, 1/1, 3/1, 5/2, 5, 5B,C,D,E,F,G,H – с 09:00 до 17:00.

Сектор Рышкановка:

ул. Албишоара, 64, 64A, 64/2, 66, А. Ботезату, 1-11, 2-4, Б.П.Хашдеу, 2, П. Рареш, 36, 38, 42, 48, 49, 59, 77/1, Романэ, 24, 26, 28, 30, 30/1, 32 – с 09:30 до 17:00.

Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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