Отключения света ожидаются в четырёх секторах столицы

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“Premier Energy Distribution” сообщает, что 8 декабря будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии.

Без света окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

Градина Ботаника, 3, 999, Салкымилор, 22, 22/1-9, 22/2-10, 24, 24/1, 24/2, 24/3 – с 08:45 до 16:45.

Сектор Буюканы:

А. Коробчану, 13, 13/1, 17, 18, 22, 24, Митрополит Петру Мовилэ, 12-14, 21, 27, 9999, Штефана чел Маре, 115-149, 180, 999 – с 09:00 до 17:00;

Дурлешть, 9999 – с 09:20 – 17:20.

Сектор Центр:

Хынчештское шоссе, 256, 256/1 – с 09:20 до 17:20.

Сектор Чеканы:

Вадул-луй-Водэ, 78 – с 09:00 до 13:00;

Будэй, 2B, 2V – с 13:00 до 17:00.

Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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