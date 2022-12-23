Отключения света ожидаются сразу в нескольких секторах

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Поставщик сообщает, что в эту пятницу, 23 декабря, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии.

Обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

ул. Буребиста, 164, Дачия, 50/7, E. Попушой, 1-9, 2-20, Н. Стэнеску, 10, 999, Нуферилор, 6/2, 4/5, П. Осмэтеску, 1-11, 4-14, В. Кручий, 5, 7, 9999, В. Иовицэ, 5-15 – с 09:00 до 14:00.

Сектор Центр:

ул. М. Витязул, 20, Колумна, 171, Кантонулуй, 2-10, 24, 35-49, 54-72, Петрикань, 84, 86 – с 09:45 до 17:00.

Сектор Чеканы:

ул. Кэлэторилор, 10-70, 31-99, пер. Кэлэторилор, 28, 28A, Мовилень, 13-17, 23A, 26, 33, 43A, 75, Сф. Параскива, 21, 21/1, В. Маяковский, 40-58, Волунтарилор, 15A, 16, 16/1, 18/1, 18/2, 18/3, 18/5 – с 09:05 до 16:00.

ул. М. Драган, 8/1, 8/2, 8/3, 9/1, 10, 10/2, 12, Саргидава, 2, В. Вэрзару, 5/1, 9, 11 – с 09:10 до 12:00.

ул. Колоница, 9999 – с 11:00 до 14:00.

Сектор Рышкановка:

ул. А. Дога, 28/6 – с 09:30 до 17:00.

Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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