Отключения света ожидаются сегодня в секторе Центр

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Поставщик сообщает, что 8 августа будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Без света окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Центр:

ул. Яловены, 96, 96/3, 98/1, 98/2, 98/3, 100/1, 100/3, 100A, 100 – с 09:00 до 13:00;

ул. А. Хыждеу, 57, 94/1, 98, 98/1, 98/2, 104/1, 106, Кожокарилор, 20, 20A, 20B, И. Ботезэторул, 1, Майор Петру, 7, В. Александри, 100/1, 102, 104, 106, 139/3, 141, 141/1, 143 – с 13:00 до 17:00.

Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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