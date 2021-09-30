Отключения света на Рышкановке и Чеканах: узнайте адреса

“Premier Energy Distribution” сообщает, что в четверг, 30 сентября, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии.
Без света окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:
Сектор Чеканы:
- ул. М. Садовяну, 42 – с 09:10 до 17:00;
- ул. Узинелор, 2, 14, 128-188, 171, 211-249 – частично с 09:05 до 17:00.
Сектор Рышкановка:
- Московский проспект, 9, 9/1, 9/2, 10 – с 09:00 до 17:00.
За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.
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