Отключения света на Рышкановке и Чеканах: узнайте адреса

0

“Premier Energy Distribution” сообщает, что в четверг, 30 сентября, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии.

Без света окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Чеканы:

ул. М. Садовяну, 42 – с 09:10 до 17:00;

ул. Узинелор, 2, 14, 128-188, 171, 211-249 – частично с 09:05 до 17:00.

Сектор Рышкановка:

Московский проспект, 9, 9/1, 9/2, 10 – с 09:00 до 17:00.

За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.