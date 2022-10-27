Отключения света 27 октября: узнайте адреса

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Поставщик сообщает, что в этот четверг будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии.

Обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

бул. Дачия, 58 – с 14:20 до 16:20.

Сектор Буюканы:

ул. Дурлешть, 9999. шос. Хынчешть – с 09:20 до 17:20.

Сектор Центр:

ул. Чуфля, 34, 45, 47, 49, Колумна, 25, 27, 30, 31, 33, Измаил, 45, 45/1, 84, 84/3, 86, 999, 9999, Л. Толстой, 63, 63/1, 63 блок B, 72, 72/10, 78, Н. Анестиаде, 26, 43, 9999, Н. Старостенко, 29, бул. Штефана чел Маре, 6, 6/1, 9999 – с 13:00 до 17:00.

ул. И. Прункул, 24 – с 09:20 до 16:20.

Сектор Рышкановка:

Московский пр-т, 5, 5A, 5/2, 5/4, 9, 9/2 – с 09:10 до 17:00.

Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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