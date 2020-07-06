Отключения электричества в столице: узнайте адреса

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Сегодня, 5 июля, запланированы отключения электроэнергии в 4 секторах столицы. Об этом сообщает поставщик услуги.

В частности, обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам.

Ботаника:

Николае Зелински, 30/1, 30/2 – с 09:00 до 19:00.

Центр:

Колумна, 170, 180, 180/1, 180A, B, D, G, J, S, V – с 09:10 до 17:00.

Чеканы:

Алчедар,4, Арионешть, 2, 2A, 6, Колоница, 1-7, 2-4, 74-82, 108-190, 77-175, переулок Колоница, 3, Хайдукул Бужор, 96, 78/1, 92/1, переулок Николае Милеску-Спэтару, 1, 5, 7, 9, Вадул-луй-Водэ, 146, 162, 166, 178, 180 – с 09:10 до 17:00; А. Избаш, 1, 5, 28, 40, 45, Тырговиште, 1-25, 12-38, Вадул-луй-Водэ, 105-127, 134, 155, 166-170, 192-196, Колоница, 147A – с 09:10 до 17:00; Узинелор, 21, 21A – с 09:05 до 19:05; Петру Заднипру, 15/5 – с 09:00 до 13:00; Игорь Виеру, 11, 14 – с 13:00 до 17:00.

Рышкановка:

В. Бадиу, 7A, 12, 16, 16A, Каля Орхеюлуй, 93, Константин Брынковяну, 17, 17A, 18, 19, 19A, 23, 9001, Г. Мадан, 14-44, 51-77, Лалелелор, 1-7, 2-8, Лилиакулуй, 1-7, 2, Магда Исанос, 1-11, 2-10, Молдовица, 2, 19, 21, 23, Вл. Комаров, 3, 7, 7/1, 7A, переулок Вл. Комаров, 1, 2A, 5, 7A – с 09:10 до 17:00; Мирон Костин, 5 – с 10:30 до 17:00; В. Бадиу, 1-5, 12, Каля Орхеюлуй, 91, 101 – с 09:00 до 17:00; А. Дога, 26, 28, 28/3, 28/4, 28/5, 28/6, 28/7, 28/8, 32/2, 32/7, 32/8, Спартакус, 24/5 – с 09:00 до 17:00.

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