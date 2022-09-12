Отключения электричества в столице: узнайте адреса

Сегодня, 12 сентября, в столице запланированы временные отключения электричества.
Обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по указанным ниже адресам.
Ботаника:
Банатулуй, 103, 103A, 105, 109, 113, Белград, 22-34, 54-62, Куза-Водэ, 10, 10/1, 12, 14, Львов 2 переулок, 63, Львов 3 переулок, 52-80, Львов 5 переулок, 11-19, 12-20, Львов 6 переулок, 11-19, Прага, 82, Варшовия, 2, 2A, 2/2, 5, 6, 9001 – с 13:00 до 17:00.
Каля Басарабией, 28, 100, Грэдина Ботаникэ, 9, Мунчешть, 121A, 123A, 364, Пэдурий, 17, 17/2, 21, 21/1 – с 09:10 до 21:10.
Буюканы:
Алба-Юлия, 122/1, И. Л. Караджале, 19-21, 21/1, 20-24, 999, Салкуца, 7-31, 10-12, 18-28, Сучава, 112, В. Строеску, 12/1, 16A, Вишинилор, 18-36, 21-39 – с 09:20 до 19:00.
Центр:
Сфынтул Штефан, 21, 23, 43, Сихаструлуй, 42, 79A, 9990 – частично с 09:00 до 13:00.
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