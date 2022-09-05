Отключения электричества в столице: узнайте адреса

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О проведении плановых работ сегодня, 5 сентября, сообщает поставщик услуги.

В частности, временно обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по указанным ниже адресам.

Ботаника:

Ботаника Веке, 4, Куза-Водэ, 9/3 – с 09.00 до 13.00.

Буребиста, 2-22, 36, 9999, Четатя Албэ, 168, 170, Данте, 6-36, 11-27, Данубиус, 37, Мунчешть, 356-358, Мунчешть 2 переулок 4-12, Сармизеджетуса, 72-82, 109, переулок Стежэрень, 1, 4 – с 13:00 до 17:00.

Буюканы:

Алба-Юлия, 122/1, И. Л. Караджале, 19-21, 21/1, 20-24, 999, Салкуца, 7-31, 10-12, 18-28, Сучава, 112, В. Строеску, 12/1, 16A, Вишинилор, 18-36, 21-39 – с 09:20 до 19:00.

Центр:

Т. Чорбэ, 10A, А. Крихан, 33, 33A, Хынчештское шоссе, 64 – с 09:20 до 18:20.

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