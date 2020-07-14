Отключения горячей воды в столице: узнайте адреса

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Поставщик услуги сообщает о плановых отключениях горячей воды в нескольких секторах столицы.

Так, в связи с выполнением ремонтных работ, сегодня до 17:00 не будет воды на Ботанике:

Мунчештское шоссе, 402, 404, 406, Грэдеску, 1, 3, 4, 5, 6, Грэдина Ботаника, 14/2, 12, Сармизеджетуса, 96, 96/2, 94/1, Салкымилор, 24/1, 24/2, 22/5, 24, 24/3.

Подача горячей воды будет приостановлена до 17:00 17 июля по следующим адресам:

ул. Алба-Юлия, 200/1 200/3, Академическая, 10, Теодорович, 11/1, 11/2, 15/1, 15/2, 11/1, Крянгэ, 64, 66, 68, 70, Теодорович, 10/1, 10/2, 10/3, 8, 18/1, Некулче, 63, 61, Музическу, 4, Донич, 5a, 7, Алба-Юлия, 2, 6, 8/2, 8/3;

Буребиста, 36, 36/1, 42, 66/3, 66/4, 66/5, Мунчештское шоссе, 162, 166, 170, 172, 174, 176, 238, 240, 242, 326, 328, Четатя-Албэ, 83, 85a, 85b, 97, 141, 141/2, 143, 152, 158, 170, Кэушень, 1, 2a, 3, Данте, 3, Диминеций, 3, Минская, 2, Пандурилор, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 4, Сармизеджетуса, 37/5; 87.

Кроме того, перебои в подаче горячей воды ожидаются с 09:00 15 июля до 17:00 17 июля в следующих домах на Ботанике:

ул. Роз, 15.

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