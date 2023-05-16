Отключения горячей воды в столице: узнайте адреса

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О плановых работах сообщает AO “Termoelectrica”.

Так, до вечера сегодняшнего дня горячей воды не будет в домах по адресам:

ул. Г. Кашу, 14;

ул. Аэродромулуй, 7/5, 11/1;

ул. Флорика Ница, 2, 2/1.

А до 16.00 18 мая воды не будет у потребителей, проживающих по адресам:

ул. Каля Ешилор, 51/1, 51/3, 51/5, 55, 55/2, 57/2, 59/1, 61/2, 61/4, 61/5, 61/6, 73;

ул. Друмул Кручий, 96, 97/1, 98, 99, 99/4, 100, 101;

ул. Цэрыний, 107, 107/1, 107/2;

ул. С. Лазо, 25, 27/1, 29;

ул. Алба-Юлия, 200/1, 200/3.

Дополнительную информацию можно узнать по номерам: 1300 или 022 447 447.

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