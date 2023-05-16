Отключения горячей воды в столице: узнайте адреса

О плановых работах сообщает AO “Termoelectrica”.
Так, до вечера сегодняшнего дня горячей воды не будет в домах по адресам:
- ул. Г. Кашу, 14;
- ул. Аэродромулуй, 7/5, 11/1;
- ул. Флорика Ница, 2, 2/1.
А до 16.00 18 мая воды не будет у потребителей, проживающих по адресам:
- ул. Каля Ешилор, 51/1, 51/3, 51/5, 55, 55/2, 57/2, 59/1, 61/2, 61/4, 61/5, 61/6, 73;
- ул. Друмул Кручий, 96, 97/1, 98, 99, 99/4, 100, 101;
- ул. Цэрыний, 107, 107/1, 107/2;
- ул. С. Лазо, 25, 27/1, 29;
- ул. Алба-Юлия, 200/1, 200/3.
Дополнительную информацию можно узнать по номерам: 1300 или 022 447 447.
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