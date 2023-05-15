Отключения горячей воды в столице: узнайте адреса

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О плановых работах сообщает AO “Termoelectrica”.



Так, сегодня, 15 мая, до 15.00 горячей воды не будет в домах по адресам:

Московский проспект, 12/1, 12/3, 14/2, 16;

ул. Матей Басараб, 8/2, 10/2;

ул. Мирон Костин, 13/1, 13/4, 15/1, 15/2.

До 13.30 сегодняшнего дня воды не будет по адресам:

ул. Сармизежетуса, 37/1, 37/2, 37/3, 37/4, 39/2.

Кроме того, с 15 мая до 16.00 17 мая воды не будет у потребителей, проживающих по адресам:

ул. Албишоара, 25;

ул. С. Радауцану, 3, 5, 7, 9;

ул. М. Басараб 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/6, 16/1;

ул. М. Костин, 1 7/3, 19/1, 19/2, 19/3, 19/4, 19/5, 19/6, 21, 23, 25;

ул. Н. Димо, 21/2, 23, 23/2, 29/3, 31/1, 31/2;

ул. Студенческая, 12/1, 12/2;

ул. Каля Орхеюлуй, 103/2, 105, 105/2, 107;

ул. Г. Мадан, 44/2;

ул. В. Бадиу, 8/2, 10/3.

Дополнительную информацию можно узнать по номерам: 1300 или 022 447 447.

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