Отключения горячей воды в Кишинёве: узнайте адреса

Отключения горячей воды в Кишинёве: узнайте адреса

Поставщик услуги сообщает о плановых отключениях горячей воды в секторах Рышкановка и Ботаника.

В связи с выполнением ремонтных работ подача горячей воды будет приостановлена с 09.00 24 июня до 17.00 25 июня по следующим адресам на Рышкановке:

  • ул. Каля Орхеюлуй, 109/2, 111/1, 111/2,111/3, 111/4.

Кроме того, срок перебоев в подаче горячей воды был продлён до 17.00 25 июня для следующих домов на Ботанике:

  • ул. Буребиста, 68/2;
  • ул. Сармизеджетуса, 37/1; 37/2; 37/3; 37/4; 39/2; 41; 47/3.

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