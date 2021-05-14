Отключения горячей воды в Кишинёве: узнайте адреса

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С 13 до 20 мая сотрудники “Termoelectrica” будут проводить плановые работы по замене аварийных участков термосетей на улицах Алеку Руссо и Вадул-луй-Водэ. Об этом сообщает пресс-служба примарии муниципия Кишинёв.

В связи с этим с 09.00 13 мая до 18.00 20 мая будет прекращена подача горячей воды по следующим адресам:

ул. Вадул-луй-Водэ 60, 60/1, 62, 62/2, 62/3.

Кроме того, с 09.00 17 мая до 16.00 20 мая без горячей воды останутся жители следующих домов:

ул. Джинта Латинэ, 1, 3, 5, 5a, 5b, 9/1, 9/2, 9/3, 7, 11, 13/1;

ул. Михаила Садовяну, 2/1, 2/3, 4, 2, 2/5;

ул. Алеку Руссо, 24/1, 24/2.

Для получения дополнительной информации потребителям рекомендуется звонить в центральную муниципальную диспетчерскую по номеру (022) 22-22-67 или в диспетчерскую “Termoelectrica” по номеру (022) 44-11-38.

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