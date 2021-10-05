Отключения горячей воды на Рышкановке: узнайте адреса

Некоторые жители Рышкановки останутся без горячей воды в кране с 09.00 6 октября до 16.00 8 октября. Об этом сообщает поставщик услуги.
Отключения запланированы по следующим адресам:
- Николае Димо, 21/2 ,23, 23/2, 29/3, 31/1, 31/2;
- Матей Басараб, 16/1, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5, 7/6;
- Мирон Костин, 17/3, 19/1, 19/2, 19/3, 19/4, 19/5, 19/6, 21, 23, 25;
- Студенческая, 12/1, 12/2;
- Академик С. Рэдэуцану, 3, 7, 5, 9.
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