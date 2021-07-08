Отключения горячей воды на Буюканах: узнайте адреса

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Объявление для потребителей от AO “Termoelectrica”.

В частности, с 08.00 9 июля до 16.00 10 июля подача горячей воды будет прекращена по следующим адресам:

ул. Александру Маринеску 11/1, 11/2, 13, 15, 15/2, 15/3, 17/1, 17/2, 19/1, 19/2;

ул. Парис 47, 49, 51, 51/2, 53/1, 53/2, 53/3, 32/2, 36/1, 38/1, 38/2, 38/3, 40, 34;

ул. Ион Пеливан 28, 30/1, 30;

ул. Георге Тофан 2, 43;

ул. Сучевица 31, 36/3, 36/4.

ул. Тудор Владимиреску 62 (г.Дурлешты);

ул. Онисифор Гибу 9;

ул. Ион Пеливан 32/1, 32/2, 32/3, 36/1;

ул. Ион Крянгэ 80.

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