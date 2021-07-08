Отключения горячей воды на Буюканах: узнайте адреса

Отключения горячей воды на Буюканах: узнайте адреса

Объявление для потребителей от AO “Termoelectrica”.

В частности, с 08.00 9 июля до 16.00 10 июля подача горячей воды будет прекращена по следующим адресам:

  • ул. Александру Маринеску 11/1, 11/2, 13, 15, 15/2, 15/3, 17/1, 17/2, 19/1, 19/2;
  • ул. Парис 47, 49, 51, 51/2, 53/1, 53/2, 53/3, 32/2, 36/1, 38/1, 38/2, 38/3, 40, 34;
  • ул. Ион Пеливан 28, 30/1, 30;
  • ул. Георге Тофан 2, 43;
  • ул. Сучевица 31, 36/3, 36/4.
  • ул. Тудор Владимиреску 62 (г.Дурлешты);
  • ул. Онисифор Гибу 9;
  • ул. Ион Пеливан 32/1, 32/2, 32/3, 36/1;
  • ул. Ион Крянгэ 80.

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