Отключения горячей воды на Буюканах: узнайте адреса

Отключения горячей воды на Буюканах: узнайте адреса

Сообщение для потребителей от AO “Termoelectrica”.

В частности, с 09.00 6 августа до 18.00 7 августа подача горячей воды будет прекращена по следующим адресам:

  • ул. Каля Ешилор, 11, 5, 5/2, 5/3, 7, 7/2, 7/7, 9, 9/3;
  • ул. И. Крянгэ, 4a, 10/1;
  • ул. И. Некулче, 55, 30, 61, 63;
  • ул. Ион и Дойна Алдя-Теодорович, 8, 10/1, 10/2, 10/3, 11/1, 11/2, 15/1, 15/2,  8,  15/3;
  • ул. А. Донич, 5a, 7;
  • ул. И. Крянгэ, 62/2,  47/2, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 41, 39/2, 43a;
  • ул. В. Белинского, 59, 61;
  • ул. Г. Музическу, 4, 2;
  • ул. Алба-Юлия, 2, 6, 8/2, 8/3;
  • ул. И. Раду, 24.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md