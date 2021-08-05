Отключения горячей воды на Буюканах: узнайте адреса

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Сообщение для потребителей от AO “Termoelectrica”.

В частности, с 09.00 6 августа до 18.00 7 августа подача горячей воды будет прекращена по следующим адресам:

ул. Каля Ешилор, 11, 5, 5/2, 5/3, 7, 7/2, 7/7, 9, 9/3;

ул. И. Крянгэ, 4a, 10/1;

ул. И. Некулче, 55, 30, 61, 63;

ул. Ион и Дойна Алдя-Теодорович, 8, 10/1, 10/2, 10/3, 11/1, 11/2, 15/1, 15/2, 8, 15/3;

ул. А. Донич, 5a, 7;

ул. И. Крянгэ, 62/2, 47/2, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 41, 39/2, 43a;

ул. В. Белинского, 59, 61;

ул. Г. Музическу, 4, 2;

ул. Алба-Юлия, 2, 6, 8/2, 8/3;

ул. И. Раду, 24.

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