Отключения горячей воды на Ботанике и Рышкановке: узнайте адреса

Отключения горячей воды на Ботанике и Рышкановке: узнайте адреса

О плановых отключениях сообщает AO “Termoelectrica”.

В частности, с 08.00 16 августа до 16.00 12 сентября без горячей воды останутся жители Рышкановки, проживающие по адресам:

  • ул. Кукорилор 47;
  • ул. Дойна 148/2, 150/2, 150/3, 150/4.

Кроме того, с 09.00 16 августа до 16.00 17 августа подача горячей воды будет прекращена по следующим адресам на Ботанике:

  • бул. Дачия 47/2; 49, 51, 51/1, 53/2, 53/3.

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