Отключение воды в столице: узнайте адреса

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В воскресенье, 28 мая, некоторые жители Кишинёва останутся без воды в кране.

Так, в связи с запланированными работами без воды в кране с 09.00 до 16.00 останутся потребители, проживающие по следующим адресам:

ул. Буребиста, 72-78, 88-114.

Поставщик приносит свои извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения. Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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