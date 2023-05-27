Отключение воды в столице: узнайте адреса

Отключение воды в столице: узнайте адреса

В воскресенье, 28 мая, некоторые жители Кишинёва останутся без воды в кране. 

Так, в связи с запланированными работами без воды в кране с 09.00 до 16.00 останутся потребители, проживающие по следующим адресам:

  • ул. Буребиста, 72-78, 88-114. 

Поставщик приносит свои извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения. Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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