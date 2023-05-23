Отключения воды в столице и пригородах: узнайте адреса

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О плановых работах сообщает поставщик услуги.

В частности, 24 мая с 10.00 до 17.00 может быть прекращена подача воды в столице по ул. А. Дога 32/7, 32/8.

Кроме того, с 09.00 до 17.00 воды в кране не будет у потребителей, проживающих по следующим адресам:

ул. Анестиаде 3, Чуфля 32, К. Негруцци 10, 10/2.

Также с 09.00 до 21.00 отключения воды ожидаются в городе Вадул-Луй-Водэ, ком. Бэлэбэнешть, Паркул Нистрян.

Более подробную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по телефонам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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