Отключение бытовых потребителей от коммунальных услуг в холодный период года будет запрещено

Отключение бытовых потребителей от коммунальных услуг в холодный период года будет запрещено

Отключение от жилищно-коммунальных услуг в холодный период года будет запрещено. Проект был представлен в качестве законодательной инициативы депутатами Даном Перчуном и Владимиром Односталко и направлен на снижение риска отключений от жилищно-коммунальных услуг для уязвимых слоев населения.

Положения законодательной инициативы распространяются на домохозяйства, если им присвоена категория высокой или очень высокой уязвимости. Еще одним условием является частичное исполнение причитающейся задолженности, в размере 50% от суммы задолженности за текущий расчетный период – в случае домохозяйств с очень высокой степенью уязвимости и 60% – с высокой степенью уязвимости, передает moldpres.md.

При этом совокупная сумма долга, накопленного за холодный период года, не должна превышать пяти тысяч леев за тепловую энергию и природный газ и 1500 леев за электроэнергию.

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