Отказали тормоза: в жутком ДТП в Страшенах погиб подросток

Отказали тормоза: в жутком ДТП в Страшенах погиб подросток

Авария произошла на трассе Лупа-Реча-Ватич. 

По данным полиции, 22-летний водитель не справился с управлением на склоне. В машине Mercedes Vario находились три пассажира. Они были вынуждены выпрыгнуть из микроавтобуса на ходу, чтобы спастись. В результате 14-летний подросток скончался. Остальные получили травмы и были госпитализированы.

Водитель проехал ещё приблизительно 1 км, затем ему удалось остановить транспортное средство. Алкотестер показал, что он находился в трезвом состоянии. Согласно предварительным выводам специалистов, ДТП произошло из-за технической неисправности тормозной системы.

Обстоятельства трагедии выясняются.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 
Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md