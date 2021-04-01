Отказали тормоза: в жутком ДТП в Страшенах погиб подросток

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Авария произошла на трассе Лупа-Реча-Ватич.

По данным полиции, 22-летний водитель не справился с управлением на склоне. В машине Mercedes Vario находились три пассажира. Они были вынуждены выпрыгнуть из микроавтобуса на ходу, чтобы спастись. В результате 14-летний подросток скончался. Остальные получили травмы и были госпитализированы.

Водитель проехал ещё приблизительно 1 км, затем ему удалось остановить транспортное средство. Алкотестер показал, что он находился в трезвом состоянии. Согласно предварительным выводам специалистов, ДТП произошло из-за технической неисправности тормозной системы.

Обстоятельства трагедии выясняются.

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