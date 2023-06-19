Отказали тормоза: в Тирасполе грузовик наехал на мужчину, он в реанимации

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Отказали тормоза. Так пояснил водитель ЗИЛа причину происшествия, в результате которого пострадал человек.

Всё произошло 19 июня на одном из предприятий в Тирасполе. На КПП перед выездом с территории остановился грузовик ГАЗ. Охранник открыл дверь, к нему подошёл водитель. Вскоре мужчины увидели, что на них едет ЗИЛ и не останавливается. Водитель ГАЗа успел отпрыгнуть в сторону, охранника зажало между грузовиками.

Очевидцы вызвали “скорую”. Пострадавший в реанимации.

По факту происшествия проводится проверка.

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