Отказали тормоза: в Страшенах перевернулась автоцистерна, есть пострадавшие (ФОТО)

Отказали тормоза: в Страшенах перевернулась автоцистерна, есть пострадавшие (ФОТО)

Три человека получили травмы и были госпитализированы после ДТП в селе Чобанка Страшенского района. 

По данным полиции, авария произошла сегодня. Автоцистерна компании “Apă-Canal”, в которой находились 4 человека, вылетела с трассы на опасном повороте и угодила во двор частного дома. Водитель не справился с управлением, так как у автомобиля отказали тормоза, передаёт deschide.md.

В результате ДТП  травмы получил водитель, один из пассажиров, а также женщина, которая находилась во дворе дома в момент аварии. Всех госпитализировали. 

Обстоятельства аварии выясняются.

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