Отказали тормоза: в результате ДТП мужчина попал в реанимацию

Отказали тормоза – это основная версия аварии, которая произошла при въезде на территорию одного из предприятий в селе Суклея.
Бортовой грузовик УАЗ протаранил въездные ворота в то время, когда их открывал 61-летний охранник. От удара распахнувшихся ворот мужчину откинуло на несколько метров.
Очевидцы вызвали «скорую». С тяжёлыми травмами пострадавшего госпитализировали в реанимацию, пишет mvdpmr.org.
Водитель УАЗа пояснил, что на спуске стал снижать скорость, но отказала тормозная система. Обстоятельства инцидента выясняются.
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