Отказали тормоза: пожилые супруги пострадали в аварии в Сынжере

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Авария произошла накануне в селе Рэзэлэй Сынжерейского района.

По данным местной полиции, в ДТП попал автомобиль NIVA, за рулём которого находился 74-летний мужчина. В машине также была его 72-летняя супруга. Правоохранители установили, что у автомобиля отказали тормоза, в результате чего он перевернулся, передаёт deschide.md.

Водитель и пассажирка получили травмы и были госпитализированы.

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