Отказали тормоза: грузовик врезался в забор частного дома

Отказали тормоза: грузовик врезался в забор частного дома

В селе Протягайловка «ЗИЛ», гружённый тремя тоннами кукурузы, врезался в забор частного дома и зацепил припаркованные у обочины «Жигули».

По словам 46-летнего водителя грузовика, он тормозил двигателем и педалью тормоза. В какой-то момент коробка передач на большегрузе вышла из строя, а тормозное сцепление не справилось с нагрузкой. Водитель не смог удержать управление, пишет mvdpmr.org.

Пострадавших нет. Машины получили механические повреждения, также от удара искорёжен забор.

Автоинспекторы проводят разбирательство и оценивают причинённый ущерб.

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