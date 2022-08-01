Отказалась от мандата: член ПДС не захотела занять место Владимира Боли в парламенте

Светлана Димитрогло, которая должна была занять место Владимира Боли в парламенте, отказалась от мандата. В этой ситуации депутатом ПДС станет следующий кандидат по спискам партии – Василе Порцевский.

Мандат депутата ПДС стал вакантным после того как Владимир Боля отказался от должности народного избранника в пользу должности министра сельского хозяйства и пищевой промышленности.

Коллаж: unimedia.info.

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