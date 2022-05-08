Отказ от сахара не спасет: Назван разрушающий поджелудочную завтрак

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Есть мнение, что для нормальной работы поджелудочной следует отказаться от сладкого. На поджелудочную железу, в первую очередь, негативно влияет избыток жиров в рационе и спиртного, предупреждают медики. Если с алкоголем все более менее понятно, то по жирным продуктам у пациентов возникает много вопросов. Ведь жиры необходимы организму и исключать их нельзя. Специалисты уточняют, что вред наносит именно избыток жирного.

Так, например, едва ли пойдет на пользу привычный для многих вариант завтрака, включающий хлеб, сыр, сливочное масло. Речь о регулярном употреблении продуктов в таком сочетании. Из-за высокого содержания холестерина и триглицеридов такая еда увеличивает нагрузку на поджелудочную и ускоряет развитие атеросклероза кровеносных сосудов, отметил кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог Сергей Вялов. По словам врача, для печени и поджелудочной ситуация усугубляется, если к жирной еде прилагается алкоголь.

– Тут возможен заброс желчи в протоки поджелудочной. Она раньше положенного активирует ферменты, которые начинают переваривать собственную поджелудочную железу, – предупредил врач.

При этом он опроверг утверждения о том, что употребление шашлыка (особенно актуально в майские праздники) может навредить желудку.

– То, что шашлык вреден для желудка, очень сильно надумано. По крайней мере для здорового желудка шашлык не вреден, – пишет Сергей Вялов, призывая во всем соблюдать норму.

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