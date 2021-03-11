Отголоски зимы в марте: в Молдове снова похолодает, пройдёт снег

Отголоски зимы в марте: в Молдове снова похолодает, пройдёт снег

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в Молдове похолодает. В пятницу и субботу ожидается мокрый снег.

Как сообщили в Государственной гидрометеорологической службе, сегодня будет прохладно, без осадков, ожидается переменная облачность. На небольших участках будет туман, ветер слабый. Максимальная температура воздуха составит 6 градусов тепла, пишет moldpres.md.

В пятницу, 12 марта, метеорологи прогнозируют по всей территории страны дождь, мокрый снег и снег. Ночью ожидается до 5 градусов мороза, днём – до +7 градусов.

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