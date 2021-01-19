Отец и сын пострадали от взрыва при растопке котла

Несчастный случай произошёл в селе Шипка Григориопольского района.
Как сообщает novostipmr.com, отец с сыном оборудовали склад в старом коровнике. Когда они решили обогреть помещение котлом на твёрдом топливе, произошёл взрыв.
Врачи скорой помощи диагностировали у пострадавших ожоги. 50-летнему мужчине оказали первую помощь и отпустили домой. Его 19-летнего сына госпитализировали с переломом ноги.
Причину случившегося выясняют специалисты.
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