Отец и сын пострадали от взрыва при растопке котла

Отец и сын пострадали от взрыва при растопке котла

Несчастный случай произошёл в селе Шипка Григориопольского района.

Как сообщает novostipmr.com, отец с сыном оборудовали склад в старом коровнике. Когда они решили обогреть помещение котлом на твёрдом топливе, произошёл взрыв.

Врачи скорой помощи диагностировали у пострадавших ожоги. 50-летнему мужчине оказали первую помощь и отпустили домой. Его 19-летнего сына госпитализировали с переломом ноги.

Причину случившегося выясняют специалисты.

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