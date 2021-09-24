“Отец года”: попавшийся на границе с поддельными правами мужчина обвинил в нарушении свою дочь

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Сотрудники Пограничной полиции Румынии задержали 53-летнего молдаванина, у которого нашли поддельное водительское удостоверение. На допросе нарушитель рассказал, что документ купила его дочь, а использовать его он намеревался во Франции.

Инцидент был задокументирован на КПП “Скулень”. Мужчина находился в качестве пассажира в автобусе, который направлялся в Молдову. Он предъявил пограничникам свои документы, в том числе водительское удостоверение. В ходе тщательной проверки было установлено, что права сфальсифицированы.

Обстоятельства инцидента выясняются.

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