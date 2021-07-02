Отдых у реки закончился в больнице: мужчина сломал руку на пляже

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Внимание спасателей на берегу Днестра привлёк мужчина, который кричал от боли. Как оказалось, отдыхая на пляже, он решил сделать сальто, но прыжок обернулся неудачным падением на руку.

Спасатели вызвали скорую помощь. Врачи госпитализировали 35-летнего мужчину с подозрением на перелом.

Граждан просят быть осторожными и соблюдать меры безопасности при отдыхе у воды и во время купания.

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