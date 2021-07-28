Отдых с трагическими последствиями: комратчанин утонул в озере

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Отдых у водоёма закончился трагедией: мужчина зашёл в воду, намереваясь переплыть озеро, но стал тонуть.

Инцидент произошёл накануне вечером, пишет gagauzinfo.md. Группа отдыхающих приехала на одно из озёр вблизи Комрата. Один из мужчин зашёл в водоём и скрылся под водой.

На место прибыли полиция, скорая помощь и спасатели. После недолгих поисков тело мужчины удалось выловить из озера. Погибшим оказался житель Комрата 1962 года рождения.

Обстоятельства случившегося предстоит выяснить правоохранительным органам.

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