Отдых на любой вкус: в Кишинёве начинают работу несколько десятков детских лагерей

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Спортивные, оздоровительные, художественные и тематические лагеря, а также образовательные программы для молодежи – этим летом у столичных детей и подростков будет много мест для приятного и полезного летнего отдыха.

Так, Главное управление образования, молодежи и спорта в сотрудничестве с Управлением культуры, Главным управлением по защите прав детей и Муниципальной библиотекой “Б. П. Хышдеу” разработали обширную программу мероприятий для детей и подростков.

Для детей из муниципия будут работать:

12 лагерей с дневным пребыванием на базе начальных и средних учебных заведений I, II цикла, открытие запланировано на 07.06.2021;

8 спортивных лагерей на базе спортшкол, которые будут работать с 01.06.2021 по 30.06.2021;

постоянный лагерь для воспитанников со статусом «дети, оставшиеся без попечения родителей» и «дети, временно оставшиеся без попечения родителей» из гимназии-интерната №3, а также 118 детей, находящихся на учете в Главном управлении по защите прав детей. Открытие запланировано на 07.06.2021;

13 тематических профессиональных лагерей на базе внешкольных учреждений, которые будут работать с 02.06 по 30.06.2021;

образовательные программы для молодежи, предлагаемые Кишиневским муниципальным молодежным центром, которые будут осуществляться с 01.06 по 30.08.2021;

арт-лагеря на базе школ искусств, которые будут работать с 14.06-09.07.2021;

тематические лагеря Provocările verii, предлагаемые Муниципальной библиотекой “Б. П. Хышдеу” и ее филиалами, которые будут работать с 01.06 по 20.07.2021.

Цель работы летних лагерей – развитие у детей навыков и умений создавать, исследовать и применять полученные знания на практике, – отметил генеральный примар Кишинёва Ион Чебан.

Он заверил, что все лагеря будут работать с соблюдением всех требований, предусмотренных решениями Национальной комиссии и Чрезвычайной муниципальной комиссии по общественному здоровью.

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