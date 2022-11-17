Отдохнуть с «Шармом»

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О том, как небольшие фирмы творят великие дела

Наталья Лужина, info@aif.md

Наверное, практически у каждого человека бывали ситуации, когда после тяжёлого дня, морозного или дождливого вечера хотелось побыстрее прийти домой и прилечь на мягкое, ласкающее кожу постельное бельё, окунуться в тёплую нежность подушки и одеяла. Это тот важный домашний уют, который мы можем сотворить сами. Создавать личный комфорт десяткам тысяч жителей Молдовы помогает зарегистрированная торговая марка SARM®.

Добросовестный поставщик

История создания АО SARM («ȘARM» SA) уходит в далёкие 90-е, когда обычная швейная мастерская была зарегистрирована как ателье. В 2006 году произошла смена собственника и предприятие перепрофилировалось под швейное производство. Так что опыт различного плана фирма накапливала на протяжении 30 лет. Сравнительно небольшой коллектив справляется с достаточно сложными задачами, а переход на новый уровень сопровождался не только увеличением объёмов, но и расширением ассортимента. Руководство предприятия поставило перед собой цель по созданию нового инновационного продукта с применением современных материалов. И всё получилось.

Основное направление деятельности фирмы – это пошив постельного белья, стёганых одеял, силиконовых подушек и спецодежды плюс сопутствующий ассортимент. Активное участие в государственных закупках зарекомендовало SARM как надёжного поставщика с качественной и сертифицированной продукцией, в связи с чем предприятию был выдан сертификат соответствия Агентства государственных закупок, а фирма занесена в белый список, или, как его ещё называют, «реестр добросовестных поставщиков».

Пионер по испытанию технологии

Производство подушек и одеял относится к современным направлениям деятельности. В производстве используется пушистый, экологически чистый материал холофайбер. Это многократно скрученный полый силиконизированный полиэстер, который обладает уникальными свойствами и является чуть ли не самым популярным синтетическим нетканым материалом. Одно из самых важных его качеств заключается в гигиеничности, способности не впитывать запахи и пыль. Как следствие, его идеальные гипоаллергенные свойства. Дополнительная обработка волокна надёжно защищает изделия от бактерий и пухоперьевых клещей, при этом сохраняет это свойство даже после многократных стирок. Собственно, на базаре вас тоже будут убеждать, что аналогичный товар стирать можно, и в какой-то мере будут правы. Другой вопрос – что останется после стирки.

Впрочем, как только перьевые подушки начали уходить в прошлое, а в цивилизованном мире появились аналоги на основе силикона, потребитель постепенно начал разбираться в этом виде промышленных товаров. Но следует знать, что даже качественный товар не может служить вечно, а эксплуатировать его нужно согласно инструкции. Кстати, АО SARM имеет полный цикл производства силиконезированного полого волокна, само производит силиконовые шарики для изготовления подушек и одеял и является в Молдове пионером по испытанию данной технологии, а в том, что она востребована, сомнений нет. Одна из новинок предприятия – одеяло «Дуэт» два в одном, зима-лето Zi de Zi, совмещающее два одеяла сразу, которые соединены между собой кнопками. В тёплое время года достаточно одного, а вот сейчас наступило самое время для двойного обогрева.

Мы представляем новаторские технологии на местном рынке уже 15 лет и собираемся работать дальше. Если бы мы производили некачественный товар, к нам бы не обращались. Всё используемое нами сырьё, как и в целом всё производство, сертифицировано по стандартам РМ.

Свободное дыхание ночи

Уютные подушки и одеяла требуют достойного облачения, которое также предоставляет торговая марка SARM®. Естественно, для постельного белья подбираются лучшие сертифицированные ткани из России, Пакистана, Турции, Китая и других стран. В Молдове немало поставщиков, которые специализируются на подобных поставках. Важно выбрать лучших. Таким надёжным поставщиком стало SRL «Zilant», что даёт возможность для долгосрочного планирования работы фирмы.

Один из видов материалов, используемых в производстве, это ранфорс, который является близким родственником бязевой ткани из натуральных хлопковых волокон. Несмотря на повышенную плотность, этот материал отличается необыкновенной мягкостью и шелковистой фактурой. Секрет его долговечности заключается в том, что он не линяет, не скатывается, не садится, на нём не отражаются ни многочисленные стирки, ни многолетняя эксплуатация.

Но что кажется удивительным: ткань, из которой делают постельное бельё под торговой маркой SARM®, обладает способностью подстраиваться под температуру в комнате и поддерживать индивидуальные особенности естественного температурного баланса человеческого тела. Жаркими летними ночами она создаёт ощущение прохлады, а зимой помогает согреться. Ещё одно свойство – гигроскопичность. Даже если человек сильно вспотеет, ранфорс продолжает оставаться сухим. Вот почему этот материал идеально подходит для изготовления детских и подростковых комплектов. Можно добавить ещё множество позитивных характеристик, которые могут понравиться женщинам. Например то, что изделия из ранфорса практически не сминаются, то есть если правильно постирать и высушить постельное бельё, то можно его не гладить, а это экономия электроэнергии и времени.

Кроме традиционных постельных комплектов, стали пользоваться огромной популярностью простыни на резинке, а также непромокаемые простыни. Всё, что ещё 10 – 15 лет назад казалось невообразимым, сегодня активно входит в наш быт.

Вместе по жизни

Естественно, на местном рынке, где торговая марка SARM® представляет свою продукцию, конкуренция достаточно высокая. Поставка тканей конкурентам порой производится от тех же производителей, но отличие фирмы в том, что при любых экономических штормах она всегда выполняет свои обязательства перед потребителями, не лукавит перед ними, подтверждая свой авторитет сертификатами качества на продукцию и сырьё.

– Мы представляем новаторские технологии на местном рынке уже 15 лет и собираемся работать дальше, – уточняет директор SARM Михаил Зайкин. – Если бы мы производили некачественный товар, к нам бы не обращались. Всё используемое нами сырьё, как и в целом всё производство, сертифицировано по стандартам РМ. Кроме того, мы своевременно платим налоги, которые поступают в государственный бюджет, на предприятии трудятся граждане Молдовы, которым не надо искать работу за границей. Все работники защищены социальным пакетом, включающим государственное социальное и медицинское страхование, и мы стараемся ежегодно проводить индексацию заработной платы. Так что, поддерживая швейное производство SARM, вы поддерживаете местного производителя.

На самом деле приобрести продукцию этой фирмы не так уж и просто. Большая её часть, как упоминалось выше, – это государственные закупки. При таких тендерах серьёзно относятся к соотношению «цена – качество». Впрочем, есть и крупные торговые сети, в частности Local, Avоcado, Impărăţia Curăţeniei, Boniţa и Bonus, с которыми фирма плодотворно сотрудничает на протяжении многих лет. Честное партнёрство в наше нестабильное время – очень важный компонент продуктивного бизнеса. Политика фирмы – работать через уже существующие сети. На данном этапе так стабильней. Тем не менее один фирменный магазин торговой марки SARM® на Петрикань, 21 всё-таки был недавно открыт. Самое привлекательное то, что товар реализуется по оптовым ценам. Кстати, качественное постельное бельё ещё с советских времён считается хорошим подарком и является мечтой любой хозяйки. Новый год не за горами, сейчас самое подходящее время, чтобы приобрести для близких людей компоненты уюта и тепла.

Лучшее – своим

Естественно, положительные отзывы потребителей – это самая высокая и важная оценка работы небольшого, но дружного коллектива и признание торговой марки SARM®. Но очень приятно получать и награды от профессионального сообщества. Швейное производство постоянно принимает участие в конкурсах и выставках, и его заслуги не остаются не замеченными.

Швейное производство SARM и зарегистрированная торговая марка SARM® не раз была награждена государственными грамотами. У фирмы есть множество дипломов за участие в международных конкурсах. В 2011 году компанию удостоили Диплома за I место в республиканском конкурсе «Малый и большой бизнес Молдовы» в номинации «Лучший производитель-инноватор». Достойные призы были получены и в национальном конкурсе «Торговая марка года». Предприятие получало благодарности от мэрии муниципия Кишинёв и претуры сектора Боюканы.

Следует отметить, что у этого производителя нет проблем с продажами – напротив, спрос на продукцию превышает ныне существующие производственные возможности. Поэтому SARM обновляет оборудование, расширяет производство и присматривается к новым торговым рубежам, таким как Италия, Румыния и Россия, но не забывает и свой родной рынок, пользователи которого в первую очередь заслуживают самого лучшего.