Отдохнул за чужой счёт: мужчина украл банковскую карту сожителя матери

Отдохнул за чужой счёт: мужчина украл банковскую карту сожителя матери

С заявлением в милицию обратился 53-летний рыбничанин. Мужчина пояснил, что пропала его банковская карта, а со счёта были сняты деньги.

Подозреваемого установили в течение часа. Им оказался 33-летний сын сожительницы заявителя. Нетрезвого мужчину нашли в гостях у товарищей. Оказалось, после застолья в кругу семьи ему захотелось продолжения. Мужчина взял чужую карту и снял в банкомате денежные средства, которые потратил на выпивку и продукты питания, пишет mvdpmr.org.

Банковская карта изъята и возвращена законному владельцу. Нарушителю закона грозит штраф или обязательные работы на срок до 100 часов.

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