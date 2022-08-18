Отдал 1000 евро за поддельный документ: у молдаванина на границе изъяли “липу”

0

Инцидент зарегистрировали вчера в пункте пропуска “Кагул”.

48-летний житель Кагульского района ​​выезжал из страны на своём автомобиле. В личных вещах мужчины пограничники обнаружили литовское удостоверение личности. Проверка на спецоборудовании выявила признаки подделки.

Гражданин рассказал, что в 2018 году находился в Германии, где воспользовался услугами посредника и купил документ за 1000 евро. Согласно установленным процедурам, удостоверение было изъято и отправлено на дополнительную экспертизу.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.