Отчёты о дорожных работах зимой будут публиковаться ежедневно на сайте примарии

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Отчёты о состоянии дорог в Кишинёве и о работах по их содержанию в холодное время года будут публиковаться ежедневно на официальном сайте примарии chisinau.md.

Об этом заявил генпримар Ион Чебан. Он отметил, что каждый человек сможет получить доступ к информации о том, сколько транспортных единиц было задействовано для нанесения противогололёдного материала на улицах столицы и в кварталах, а также о том, сколько реагента было использовано.

К примеру, сегодня 5 специальных машин нанесли противогололедный материал (песок и соль) на улице Пандурилор (от улицы Плаюлуй до Мунчештского шоссе) и на улице Друмул Виилор (от улицы Леха Качинского до улицы Гурие Гросу). Я буду требовать максимальной прозрачности, – заявил градоначальник.

Он попросил также предельно внимательно работать на недавно отремонтированных улицах и тротуарах и заявил, что те, кто повредит свежеуложенные асфальт или плитку либо нанесёт ущерб недавно отремонтированным паркам, будут наказаны.

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