Отчёт НАЦ за неделю: наложен арест на активы на сумму 27 млн ​​леев

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Среди арестованного имущества – акционерный капитал, участки под застройку, техника, сельскохозяйственные участки, коммерческие и жилые здания.

На прошлой неделе было проведено 11 операционных анализов. Ещё 117 стратегических и операционных анализов находятся на рассмотрении. Кроме этого, в канцелярии было зарегистрировано 1216 материалов.

На национальную «горячую линию» по борьбе с коррупцией за указанный период поступил 31 звонок. В настоящее время в изоляторе НАЦ содержатся два человека.

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