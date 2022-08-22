Отчёт НАЦ за неделю: наложен арест на активы на 3,3 млн ​​леев

Отчёт НАЦ за неделю: наложен арест на активы на 3,3 млн ​​леев

Среди арестованного имущества – 4 жилых помещения, 4 сельскохозяйственных участка и 3 участка под застройку.

На прошлой неделе было проведено 7 операционных анализов и инициировано 8 новых. Ещё 117 операционных анализов и 2 стратегических находятся на рассмотрении. Кроме этого, в канцелярии НАЦ было зарегистрировано 1 300 материалов.

На национальную «горячую линию» по борьбе с коррупцией за указанный период поступило 37 звонков. В изоляторе НАЦ на прошлой неделе находились три человека.

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