Отчёт НАЦ за неделю: наложен арест на активы на 3,3 млн ​​леев

0

Среди арестованного имущества – 4 жилых помещения, 4 сельскохозяйственных участка и 3 участка под застройку.

На прошлой неделе было проведено 7 операционных анализов и инициировано 8 новых. Ещё 117 операционных анализов и 2 стратегических находятся на рассмотрении. Кроме этого, в канцелярии НАЦ было зарегистрировано 1 300 материалов.

На национальную «горячую линию» по борьбе с коррупцией за указанный период поступило 37 звонков. В изоляторе НАЦ на прошлой неделе находились три человека.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.