Отчёт НАЦ: за неделю арестованы активы на более чем 2 млн леев

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Как сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного центра, Агентство по возмещению добытого преступным путём имущества (ARBI) на прошлой неделе наложило арест на активы на сумму свыше 2 миллионов леев. Речь идёт об имуществе, фигурирующем в уголовных делах, заведённых НАЦ по фактам коррупции, хищений и мошенничества.

Арест был наложен на 9 земельных участков, 2 участка под строительство, 3 жилых дома и 2 автомобиля. Общая стоимость изъятого оценивается в 2 166 452 лея.

С начала 2021 года ARBI наложило арест на имущество на сумму более 17 миллионов леев.

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