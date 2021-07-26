Отчёт НАЦ за неделю: арестовано имущество на 5 млн леев

Отчёт НАЦ за неделю: арестовано имущество на 5 млн леев

Агентство по возмещению добытого преступным путём имущества на прошлой неделе наложило арест на активы на сумму около 5,5 млн леев.

Так, арест был наложен на земельный участок, 10 строительных участков и 7 автомобилей: Volkswagen Passat, Nissan Qashqai, Renault Clio, Volkswagen Sharan, Renault Megane, Chevrolet Trax и Peugeot Bipper.

За отчётный период на национальную антикоррупционную линию поступило 74 звонка.

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