Отчёт НАЦ за неделю: арестовано имущество на 5 млн леев

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Агентство по возмещению добытого преступным путём имущества на прошлой неделе наложило арест на активы на сумму около 5,5 млн леев.

Так, арест был наложен на земельный участок, 10 строительных участков и 7 автомобилей: Volkswagen Passat, Nissan Qashqai, Renault Clio, Volkswagen Sharan, Renault Megane, Chevrolet Trax и Peugeot Bipper.

За отчётный период на национальную антикоррупционную линию поступило 74 звонка.

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