Отчёт НАЦ за неделю: арестовано имущество на 3,5 млн леев

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Агентство по возмещению добытого преступным путём имущества на прошлой неделе наложило арест на активы стоимостью более 3,5 млн леев.

Как сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного центра, за указанный период было проведено 10 операционных анализов. Ещё 30, в том числе 4 стратегических, находятся на рассмотрении.

Кроме этого, в канцелярии было зарегистрировано 1257 материалов. На национальную «горячую линию» по борьбе с коррупцией за неделю поступило 50 звонков. В изоляторе НАЦ содержатся 5 человек.

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