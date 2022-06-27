Отчёт НАЦ: По делу “Ландромат” арестованы активы на 268 млн леев

Отчёт НАЦ: По делу “Ландромат” арестованы активы на 268 млн леев

Агентство по возмещению добытого преступным путём имущества на прошлой неделе наложило арест на активы на сумму около 268 млн леев в рамках уголовного дела “Ландромат”.

Как сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного центра (НАЦ), за указанный период было проведено 11 операционных анализов, ещё 11 были инициированы, а 125 находятся на рассмотрении. В канцелярии было зарегистрировано 1103 материала, выдано 90 справок о неподкупности.

В юридическом отделе на рассмотрении находятся 26 проектов. На национальную “горячую линию” по борьбе с коррупцией поступило 48 звонков.

В настоящее время два человека находятся в изоляторе НАЦ.

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