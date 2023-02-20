Отчёт НАЦ: за неделю наложен арест на активы на 200 000 леев

Отчёт НАЦ: за неделю наложен арест на активы на 200 000 леев

Среди арестованного имущества – 2 участка под строительство и 3 социальных капитала.

На прошлой неделе было проведено 7 судебных экспертиз, расследуется 338 уголовных дел. Аналитический отдел завершил 6 оперативных анализов и инициировал 3 новых. Кроме этого, была выдана 131 справка о неподкупности.

На национальную «горячую линию» по борьбе с коррупцией за указанный период поступило 54 звонка. В изоляторе НАЦ на прошлой неделе находились 6 человек.

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