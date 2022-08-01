Отчёт НАЦ: На прошлой неделе арестовали 2 земельных участка

Отчёт НАЦ: На прошлой неделе арестовали 2 земельных участка

На минувшей неделе Агентство по возмещению добытого преступным путём имущества наложило арест на сельскохозяйственный участок и участок, предназначенный под строительство, на сумму около 300 000 леев.

За отчётный период было проведено 8 операционных анализов и инициировано ещё 6. В канцелярии ведомства было зарегистрировано 1 255 материалов, выдано 98 справок о неподкупности.

На национальную «горячую линию» по борьбе с коррупцией на прошлой неделе поступило 52 звонка.

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